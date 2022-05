Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastnil pietního aktu v Letech u Písku na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Na jeho místě dosud stojí vepřín. Vystrčil uvedl, že bylo chybou, že jej stát nedokázal dříve vykoupit a postavit pietní místo. „Trvalo to delší dobu, než by to mělo trvat, kdybychom si dokázali více uvědomit, jak velký význam to pietní místo má,“ řekl dnes Vystrčil.