Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus navštívil Kyjev. Ukrajinské vládě vyjádřil podporu, debatovali také o tom, jak nejlépe může WHO Ukrajině pomoci, aby se dostalo péče lidem ve válečných oblastech. Na Twiiteru pak vyzval Rusko k ukončení války. (Sky News)

War is Hell. I urge the Russian Federation to end the war. pic.twitter.com/EiiXIjfctG

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2022