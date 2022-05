Podněstří hlásí další čtyři výbuchy

V Podněstří byly hlášeny čtyři noční výbuchy. Ty měly být způsobeny bezpilotními letouny poblíž hranic s Ukrajinou, oznámily místní úřady. Podobné incidenty jsou z této oblasti ovládané separatisty s vazbami na Rusko hlášeny už dva týdny. Není jasné, kdo má za útoky stát.

Podobné incidenty vyvolávají obavy, že se mohou boje z Ukrajiny rozšířit právě i sem. Rusko má v Podněstří od roku 1992, kdy byla uzavřena mírová dohoda mezi separatisty a moldavskou armádou, kontingent asi 1500 vojáků.

Ministerstvo vnitra Podněstří dnes zveřejnilo fotografie kráterů, jež zůstaly po nočních zásazích v Rybnické oblasti. Tamní vojenskou základu střeží ruští vojáci.

Jeden z ruských velitelů v dubnu řekl, že chce Rusko získat kontrolu nad celou jižní Ukrajinou, což by Rusku usnadnilo přístup do Podněstří. Na to ovšem nemá aktuálně ruská armáda dostatek sil. (Reuters, ČTK)