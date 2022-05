Obrana udělila vysoká vyznamenání, oceněni byli třeba odbojáři

Odbojáři z druhé světové války, vojáci i lidé pomáhající s propagací armády a jejích tradic dnes na ministerstvu obrany obdrželi vysoká vyznamenání. Udělila jim je ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ocenění dostaly téměř dvě desítky osobností.

Vyznamenávání osobností, které se zasloužily o stát, jeho obranu nebo o rozvoj armády, u příležitosti Dne vítězství (8. května) označila Černochová za zavedenou tradici. Česko má podle ní mnoho hrdinů, na které se nesmí nikdy zapomínat. „Ti, kteří se zasloužili o naši zemi, bojovali za její svobodu a demokracii, si zaslouží náš velký respekt,“ řekla. Zmínila zejména účastníky protinacistického odboje. „Právě tito vlastenci neváhali položit svůj život za naši zemi,“ řekla.

Ocenění dnes dostalo in memoriam osm mužů a žen, kteří se zapojili za druhé světové války do odboje proti nacistické okupaci. Vyznamenán byl například Jaroslav Dobrovolský, člen odbojové organizace Obrana národa, který byl po zatčení gestapem poslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde v dubnu 1942 zemřel.

V Mauthausenu zemřeli i někteří další dnes ocenění odboráři jako František Hieke nebo manželé Miroslav a Anna Moravcovi a Vladimír a Anna Vyhnisovi. Za Moravcovy a Vyhnisovy ocenění převzaly jejich dcery Anna Kuželová a Alena Staňková, které byly v době vraždy rodičů velmi malé a většinu zbývajícího válečného času strávily v internaci v dětském domově v areálu Jenerálky v Praze.

Moravcovi i Vyhnisovi byli zatčeni gestapem a následně popraveni za pomoc parašutistům Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, kteří úspěšně před 80 lety zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kuželová dnes novinářům řekla, že její otec odbojářům pomáhal například finančně nebo obstaráváním potravin. Odbojáři podle ní vítali to, že jako obchodník měl možnost ušetřit potravinové lístky. „Ty byly v Praze velice nutné pro nepřihlášené osoby, jako byli parašutisti,“ poznamenala. Znal se podle ní například s Novákovými, jejichž dcera Jindřiška odvezla Kubišovo kolo z místa atentátu.

Ocenění označila za zadostiučinění pro své rodiče, protože v době komunismu nebyl útok na Heydricha oceňován. „Myslela jsem, že se už ničeho takového nedožiju,“ podotkla. Ocenění se rozhodla kvůli rodičům přijet osobně převzít, i když má zdravotní potíže.

Otec Staňkové se do odbojové skupiny pomáhající parašutistům dostal na Benešovsku. „Údajně měl pomáhat mimo jiné v té skupině shánět ubytování pro doktora Lyčku,“ řekla novinářům. Břetislav Lyčka byl lékař, který po atentátu léčil Kubiše s Gabčíkem. Před zatčením gestapem se zastřelil. Podle Staňkové ocenění pro rodiče trvalo příliš dlouho.

Oceněn byl také Rastislav Váhala, který se zúčastnil protinacistického odboje a po únoru 1948 se stal obhájcem generála Heliodora Píky, a Vladislav Perutka, který bojoval v domácím i zahraničním odboji. (ČTK)