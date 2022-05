Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, napsala agentura Reuters. Maďarsko a Slovensko ji mají dostat do konce téhož roku.

Česká republika si do té doby bude muset zajistit náhradní kapacity na dodávky ropy. Jednou z možností je navýšení kapacity ropovodu TAL, který vede z jihu Evropy.

Jak na tiskové konferenci uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela, o možném navýšení kapacity nyní probíhají jednání. „Chceme, aby většina navýšené kapacity mířila k nám,“ odpověděl Síkela na dotaz Deníku N. Ministerstvo nyní vyčísluje náklady, jak ale Síkela uvedl, část chce pokrýt z evropských peněz. Kromě investic je ve hře také zvýšení podílu Česka v ropovodu, o tom ale bude muset jednat s dalšími akcionáři. Jednání mají probíhat o víkendu i v průběhu příštího týdne.

„Obávám se nicméně, že do konce roku to nestihneme,“ řekl Síkela k navyšování kapacity, za klíčový označil právě rok 2024. Nebude podle něj nicméně nutné, aby Česko žádalo prodloužení až do roku 2025, tak jako Slovensko.

Upravený návrh nových sankcí proti Rusku, který obecně počítá s ukončením dovozu ruské ropy na konci letošního roku, začali dnes ráno projednávat velvyslanci členských zemí Evropské unie.

Původně měli výjimku získat jen Maďarsko a Slovensko, a to do konce příštího roku. Podle Reuters nyní návrh embarga v případě těchto států počítá s odkladem do konce roku 2024.

Ve snaze přesvědčit státy váhající s podporou zákazu odběru ruské ropy přišla podle zmíněného zdroje Reuters unijní exekutiva s několika dalšími ústupky včetně podpory investic do nové ropné infrastruktury. (ČTK)