Světová antidopingová agentura odhalila 42 chyb v práci Antidopingového výboru ČR. Pokud výbor chyby neodstraní, v krajním případě hrozí, že by Česko mohlo přijít o možnost pořádat mezinárodní akce a čeští sportovci by nemohli nastupovat do soutěží pod svou vlajkou. (iRozhlas)