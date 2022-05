Louisana nejspíš schválí zákon, podle něhož je potrat od prvního dne vražda

Produktivita práce v USA klesla v prvním čtvrtletí o 7,5 procenta. Je to nejrychlejší pokles od roku 1947. Zároveň vzrostly náklady na pracovní místa o 11,6 procenta, což za čtyři čtvrtletí činí v průměru 7,2 procenta. To je nejrychlejší nárůst za 40 let. (CNBC)