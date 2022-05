Šmarda: Sociální demokracie podpoří Středulu v kandidatuře na prezidenta

Sociální demokracie podpoří Josefa Středulu v kandidatuře na prezidenta, věří předseda strany Michal Šmarda. „Budu to navrhovat na předsednictvu sociální demokracie,“ řekl Deníku N. Středula se chce voleb účastnit jako občanský kandidát.

ČSSD podle Šmardy Středulu podpoří nejen slovy, ale pokud to bude možné, i dalšími způsoby. „Organizačně, technicky, aby se zapojili naši lidé, sociální demokraté. Ale to nic nemění na tom, že je to nezávislý kandidát,“ řekl. Sám prý šéfa odborářů ke kandidatuře přemlouval.