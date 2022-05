Z webu ÚSTR zmizely podklady o prošetřování podezření z plagiátorství v Kudrnově knize

Z webu Ústavu pro studium totalitních režimů zmizely podklady o prošetřování podezření z plagiátorství v kapitole knihy Ladislava Kudrny. Ústav připraví novou odpověď. Historik Ladislav Kudrna se stal 1. května ředitelem ústavu.

Informace o prošetřování zveřejnilo týden před Kudrnovým nástupem na webu bývalé vedení na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Případ jsme popsali zde, k celé věci se vyjádřili i všichni autoři posudku, který se možným plagiátorstvím zabýval.

Mluvčí ústavu Darja Čablová vysvětluje, že současné vedení stáhlo původní odpověď na dotaz podle tohoto zákona „z důvodu předběžné opatrnosti“.

Vypracované odpovědi totiž podle mluvčí mohou obsahovat osobní a soukromé informace, na které se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Vyvstalo podle ní také podezření z porušení evropského nařízení o GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

„V rámci odpovědi na dotaz byly zveřejněny také záznamy z neveřejných zasedání Rady ÚSTR, které žadatel o poskytnutí informace ani nepožadoval – výslovně žádal o instrukce, usnesení či dokumenty Rady a jiné písemné dokumenty,“ popisuje Čablová.

„Neveřejné části ústního jednání Rady ÚSTR, informace z personálního spisu docenta Kudrny a další poskytnutá data by totiž mohla spadat do zvláštní kategorie osobních údajů – například co se týče politických názorů, a to jak docenta Kudrny, tak i členů Rady ÚSTR, kteří vystupovali v rámci neveřejné části jednání Rady ÚSTR,“ dodává mluvčí.

Podezření z porušení zásad ochrany osobních údajů podle ní vedení prověří. „Následně v souladu se zákonem č. 106 zpracujeme řádnou odpověď, kterou zveřejníme na webu Ústavu. Tato odpověď bude relevantní s ohledem na položené dotazy, dodrží zásady ochrany osobních údajů a projevů osobní povahy a bude respektovat všechny podmínky stanovené právním řádem,“ vysvětluje Čablová.

Šéf Rady ÚSTR, historik Eduard Stehlík už minulý týden předeslal, že kvůli zveřejnění záznamů z jednání Rady navrhne podání trestního oznámení.