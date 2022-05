Snížení zdravotních plateb státu bude čelit návrhu SPD na zamítnutí

Vládní předloha o snížení zdravotních plateb za státní pojištěnce od poloviny roku bude čelit návrhu na zamítnutí už v prvním čtení. Podala jej při dnešní mimořádné schůzi Sněmovny poslankyně SPD Karla Maříková, podle které je plán velkou chybou.

Opoziční zákonodárci projednávání novely od půlnoci obstruovali. Po odpolední dohodě koalice a opozice na dalším postupu ve Sněmovně se debata dostala do běžné podoby.

Dolní komora by měla úvodní kolo dokončit do 22:00. Nyní projednávání novely přerušila kvůli jiné schůzi, svolané podle dohod na 18:00. Poslanci by na ní měli zrychleně schválit poslaneckou předlohu o úpravě administrativy kolem dokladování podmínek udržitelnosti u biomasy a návrh vlády na zrušení pandemické pohotovosti.

Maříková uvedla, že na vládní krok doplatí pacienti snížením kvality a dostupnosti péče. Její kolega z hnutí Oldřich Černý zase varoval před možným vyčerpáním rezerv zdravotních pojišťoven. Obdobně se vyjadřovali i další zákonodárci opozičních SPD i ANO. Jiří Mašek za klub ANO řekl, že chápe snahu kabinetu dostát předvolebnímu slibu o co nejnižším rozpočtovém schodku. „Nejde to dělat za každou cenu a nejde to dělat na úkor zdravotnictví,“ zdůraznil. Podle předsedkyně frakce ANO Aleny Schillerové je novela krajně nezodpovědná.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už po půlnoci opoziční obavy odmítl. Zdravotní pojišťovny mají podle něho dostatečné zůstatky na účtech a nižší státní platby systém neohrozí.

Systém zdravotního pojištění má snížením plateb přijít letos o 14 miliard korun, s čímž už počítá schválený státní rozpočet. Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) od ledna 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Od července to má být podle novely o 400 korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Stanjura poukazoval na to, že bývalí ministři zvýšení plateb na letošní rok zdůvodňovali obavami z toho, že zůstatky na účtech pojišťoven by mohly klesnout k přelomu loňska a letoška k deseti miliardám korun. Celkové zůstatky ale činily podle Stanjury 51,8 miliardy korun a ke konci dubna vzrostly na 57,5 miliardy korun. „Opozice by neměla strašit občany, zdravotnictví funguje a fungovat bude,“ zdůraznil ministr.

Sněmovna o novele jedná už skoro 12 hodin. S několikahodinovými projevy vystoupili předsedové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura. Koalice reagovala na obstrukce tím, že nechala schválit omezení řečnické doby pro poslance bez přednostního práva na nejvýše dvakrát deset minut.

Koalice chce do předlohy podle Stanjury vložit ve druhém čtení automatickou valorizaci plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Na vzorci je podle ministra shoda, má být stejný jako o důchodů. (ČTK)