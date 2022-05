Europoslanci po skandálech neschválili účetní uzávěrku Frontexu

Poslanci Evropského parlamentu dnes odmítli schválit účetní uzávěrku unijní agentuře pro ostrahu hranic Frontex. Reagovali tak na skandály, které agenturu v poslední době provázejí.

V uplynulých letech se agentura stala terčem kritiky kvůli tomu, že se údajně podílí na ilegálním vytlačování migrantů od hranic evropského bloku. Frontex také čelí obviněním z různých dalších pochybení včetně obtěžování na pracovišti. V důsledku skandálů minulý týden odstoupil ředitel agentury Fabrice Leggeri.

Obvinění vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Europoslanci hodlají uzávěrku za rok 2020 schválit teprve tehdy, až budou mít k dispozici úplné výsledky vyšetřování.

„Agentura a její kontrolní orgány selhaly,“ řekl novinářům český europoslanec a zpravodaj v této věci Tomáš Zdechovský. „Není to jenom o účetnictví, je to i o tom, že Frontex by měl jako agentura působit jako morální vzor,“ dodal.

Upozornil v této souvislosti na medializovaný případ české policistky, která v roce 2020 patrně v důsledku šikany kolegů během mise Frontexu spáchala sebevraždu. Případ Frontex podle Zdechovského dosud uspokojivě neobjasnil.

Připustil však, že dosavadní vyšetřování ohledně zatlačování uprchlíků za hranice se nepotvrdila. „Přestože agentura v posledním roce dosáhla pokroku, v současné době nemáme dostatek informací, abychom mohli na základě informací rozhodnout o udělení absolutoria,“ uvedl Zdechovský v tiskové zprávě s tím, že rozhodnutí bylo odloženo na podzim tohoto roku. (ČTK)