Výpadek dodávek ruské ropy by mohlo Česko nahradit navýšením kapacity ropovodu TAL, který přivádí ropu z italského přístavu Terst. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu Jozef Síkela. V blízké době by se navyšovalo o 2,5 milionu tun ročně.