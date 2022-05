Fiala: Česko podpoří embargo ruské ropy, pokud získá dvou- až tříletý odklad

Česko podporuje co nejtvrdší sankce proti Rusku, nesmí ale poškodit české občany více než Rusko, prohlásil premiér Petr Fiala po jednání vlády. Česká vláda usiluje, aby získala dvou- až tříletý odklad zákazu dovozu ruské ropy.

„Jsme připraveni podpořit rozhodnutí za předpokladu, že ČR bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které by mohly ropu do ČR dopravit,“ vysvětlil Fiala.

Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podobný postoj jako ČR má Slovensko. Podle ministra hospodářství Richarda Sulíka země souhlasí se zákazem dovozu ruské ropy do EU, žádá ale tříleté přechodné období.