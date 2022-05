Podle ruské vládní agentury RIA Novosti praktikují ukrajinské jednotky černou magii. „Důkazy“ byly, jak uvádí ruská propaganda, objeveny v Luhanské oblasti na velitelském stanovišti jednotky minometů.

Ruská kulturoložka ve vyjádření pro státní agenturu označila nápis na zdi za „magickou pečeť temných sil, která kombinuje myšlenky anarchie, zbraní a fašistických symbolů“.

Není to poprvé, kdy se ruská propaganda snaží očernit Ukrajince. V nedávné zprávě o zásahu proti „ukrajinským neonacistům“ například informovala o nálezu jejich údajného vybavení, které obsahovalo vlajku hitlerovského Německa, zelenou paruku a několik kopií hry The Sims 3. Šéf společnosti Bellingcat pak uvedl, že si ruští propagandisté zřejmě při nákupu „důkazů“ spletli požadavek na pořízení sim karet do mobilů za hru podobného názvu.