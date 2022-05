Pokračuje jednání Sněmovny, Babiš už přes dvě hodiny čte leták

Dál pokračuje jednání Sněmovny, opět v duchu obstrukcí. Opoziční poslanci vystupují s dlouhými proslovy. Nyní hovoří bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Předčítá ze zdravotnické brožury, vyjmenovává nejrůznější nemoci i jejich diagnostiku.

Zatím se probírá druhý bod ze šesti na programu – novela o zdravotních platbách státu. Babiš mluví už nejméně dvě hodiny. „Pane předsedo, přestaňte číst nějaký leták a vraťte se k tématu,“ napomenula ho předsedající. „To není jen tak nějaký leták, to je leták, který jsem vymyslel. Je jedinečný. Je to k věci, je to ke zdravotnictví,“ opáčil Babiš.

Od včerejšího zahájení schůze do dnešních časných ranních hodin jednali poslanci prakticky nepřetržitě 18 hodin. Ve čtyři ráno si dali na čtyři hodiny pauzu. Poslanci schválili návrh koalice, aby se zkrátila řečnická doba k tomuto budu jednání, ale jen pro poslance bez přednostního řečnického práva. Ti budou moci vystoupit nejvýše dvakrát deset minut.