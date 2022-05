Rusko se pravděpodobně snaží prorazit ukrajinskou obranou u města Izjum, přesunulo tam 22 taktických praporních uskupení. Informuje o tom britské ministerstvo obrany. Podle něj se Rusko pokusí ovládnout města Kramatorsk a Severodoněck.

Pokud by se ruským silám podařilo dobýt zmíněné oblasti, upevnilo by to jejich pozici na severovýchodě Donbasu. Otevřela by se jim také možnost odříznout ukrajinské síly. (Ministry of Defence)