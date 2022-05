Ochranu práva na potrat podle nového průzkumu podporuje většina Američanů

Zachování stávajícího výkladu ústavy kolem práva žen na potrat si přeje zhruba dvakrát tolik Američanů, než kolik by si přálo zvrácení precedenčního verdiktu amerického nejvyššího soudu z roku 1973.

Vyplývá to z nového průzkumu vypracovaného pro list The Washington Post (WP) a televizi ABC News. Výsledky dotazování z minulého týdne byly zveřejněny krátce po úniku předběžného stanoviska nejvyššího soudu, které by verdikt ukotvující ústavní právo na potrat zneplatnilo.

Pro ponechání precedensu v platnosti se v sondáži vyslovilo 54 procent dotázaných, zatímco zrušení rozhodnutí z kauzy Roeová vs. Wade podpořilo 28 procent z nich. Zbylých 18 procent uvedlo, že nemá ve věci jasno.

Podle deníku The New York Times (NYT) celoamerické průzkumy posledních více než 20 let ukazují, že legální interrupce mají podporu většiny americké veřejnosti. Loni například agentuře Pew Research řeklo 59 procent respondentů, že by potraty měly být legální ve všech případech nebo ve většině případů.

„Ovšem výsledky se značně různí. Ve státech jako jsou Arkansas, Mississippi a Alabama… je většina dospělých podle studie Pew z roku 2014 proti legálním potratům,“ pokračuje NYT. Analytici také podle deníku dlouhodobě podotýkají, že pro mnohé Američany neexistuje v otázce potratů jednoduchá odpověď „ano nebo ne“ a že podle velké části USA by interrupce měly být legální či nelegální jen v některých případech.

Nejvyšší soud v přelomovém rozsudku před téměř 50 lety stanovil, že americké státy nesmějí zakazovat provádění potratů v době před dosažením životaschopnosti plodu. To znamená, že ústavní právo na potrat alespoň teoreticky platí přibližně do 24. týdne těhotenství.

Nyní se zdá, že se nejvyšší soud chystá verdikt z případu Roeová vs. Wade zvrátit v rámci sporu o protipotratový zákon státu Mississippi. Soudce Samuel Alito sepsal návrh stanoviska o zneplatnění precedenčního verdiktu, k němuž se podle informací webu Politico přihlásili další čtyři soudci, což by znamenalo většinu. Případné přijetí stanoviska by vrátilo otázku legálnosti potratů do rukou jednotlivých států, přičemž se předpokládá, že interrupce by následně byly zakázané nebo výrazně omezené asi ve dvacítce států. (ČTK)