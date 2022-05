The Guardian: Osiřelá dívka, již Rusové odvezli do Doněcku, se shledala s dědou

Dvanáctiletá Kira Obedynská, která při jedné explozi v Mariupolu přišla o svého otce a ruští vojáci ji poté odvezli zraněnou do nemocnice v separatistickém Doněcku, se shledala se svým dědečkem a je v Kyjevě. Děda se o ní bude odteď starat.

Informoval o tom dnes server listu The Guardian, podle něhož dívku v kyjevské nemocnici navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj, který jí daroval iPod.

„Nemohla věřit, že se jí to děje. Všichni teď potřebujeme pozitivní emoce, stejně tak Kira,“ konstatoval později sedmašedesátiletý Oleksandr Obedynskyj.

Kira se v prvních týdnech ruské invaze na Ukrajinu skrývala před ruským ostřelováním Mariupolu s otcem Jevhenem Obedynským, jenž podle stanice CNN býval kapitánem ukrajinské reprezentace ve vodním pólu. Spolu s jeho partnerkou Anjou a jejími dětmi se ukrývali ve sklepě. Budova podle britského zpravodajského serveru dostala přímý zásah a zatímco záchranáři vytáhli z trosek Kiru a další zasypané, její otec nepřežil. Dívka, jejíž matka zemřela dva týdny po jejím narození, zcela osiřela.

V následujících dnech se Anja rozhodla dostat s dětmi z města, ale jak skupina procházela ruinami zničeného Mariupolu, někdo šlápl na minu. V následném chaosu skončila Kira v rukou ruských vojáků, kteří ji s krvácejícími zraněními odvezli do nemocnice v separatisty kontrolované části Donbasu, popisuje The Guardian.

Po otci jí zbyla jedna věc, mobilní telefon, který byl podle CNN jejím jediným spojením se zbytkem rodiny, zatímco byla v Doněcku. Když se s dědou spojila, pocítil úlevu, ale také obavy, protože se objevovaly zprávy o násilném odvádění ukrajinských civilistů do Ruska. Obedynskyj už dříve stanici CNN popsal svůj strach, že dívku už neuvidí, jelikož bylo takřka nemožné cestovat přes válkou zmítanou zemi, aby se k ní dostal. V nemocnici, kde Kiru ošetřovali, mu prý řekli, že poputuje do sirotčince v Rusku.

Oleksandr Obedynskyj se pokusil zkontaktovat všechny, kdo mu podle něj mohli pomoci, včetně Červeného kříže nebo ukrajinské vlády. V půlce dubna mu zavolala vicepremiérka Iryna Vereščuková a řekla, že je možné Kiru dostat zpět, ale bude muset do Doněcku. „Zeptala se mě, jestli jsem připraven to udělat, s bezpečnostními zárukami od prezidenta Zelenského. Odpověděl jsem, že ano,“ popsal Obedynskyj.

Nejprve přijel do Kyjeva. „Pak jsme jeli do Polska, z Polska do Turecka, z Turecka do Rostova v Rusku a potom z Rostova do Doněcké lidové republiky, tedy do Doněcku. Tam jsme přenocovali a ráno mě odvezli za Kirou. Byla tam se mnou ještě jedna žena. Ta si také přijela pro vnuka,“ popsal podle webu The Guardian. Tehdejší shledání podle CNN umožnili vyjednávači z Ukrajiny a Ruska.

Vnučka s dědou následně odcestovala stejnou trasou do Kyjeva, kde putovala do nemocnice. Později ji propustili. „Adoptoval jsem ji a jsem teď jejím oficiálním opatrovníkem, takže bude žít se mnou,“ řekl Obedynskyj a poznamenal, že o zemřelém otci s dívkou zatím nehovořil. „Nerada o tom mluví a já to také nechci zbytečně rozebírat,“ dodal s tím, že dívká dostává psychoterapii. S ohledem na to, co prožila, je podle svého dědy v pořádku. (ČTK)