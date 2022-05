Vláda by mohla dělat víc ohledně nárůstu životních nákladů, připustil Johnson

Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že jeho konzervativní vláda by mohla udělat více pro to, aby pomohla lidem s rostoucími životními náklady. Učinil tak poté, co mu moderátorka řekla o 77leté ženě, která údajně jezdí autobusem, aby se zahřála a nemusela si draze vytápět domov.

Předseda vlády zpočátku trval na tom, že vláda dělá „vše, co je v jejích silách“, aby lidem pomohla s narůstajícími cenami plynu a elektřiny. Moderátorka Susanna Reidová ho ale poté konfrontovala s příklady lidí, kteří mají problémy s placením účtů za energie. Novinářka mu popsala příběh důchodkyně Elsie, která žije v obecním bytě a pobírá důchod 170 liber týdně (necelých 5000 korun). Její účet za plyn se podle Reidové zvýšil ze 17 na 85 liber měsíčně. Seniorka proto prý jí pouze jedno jídlo denně a využívá svou bezplatnou autobusovou jízdenku, aby se zahřála.

Reidová Johnsona následně vyzvala, aby se vyjádřil k důsledkům toho, že vláda „dostatečně“ nepomáhá lidem, které růst životních nákladů postihuje nejvíc.

„Můžeme udělat víc,“ prohlásil Johnson. „Rozhodující však je zajistit, abychom se s cenami vypořádali ve střednědobém a dlouhodobém horizontu,“ dodal.

Johnson odmítl podpořit daň pro energetické společnosti s odůvodněním, že by to odradilo od dlouhodobých investic do obnovitelných zdrojů energie. Uvedl, že je nezbytné dostat pod kontrolu zadlužování, a dodal, že splátky úroků z dluhu stojí více než rozpočty některých velkých oddělení ve vládní čtvrti Whitehall.

Podle britského premiéra má růst cen v Británii „globální souvislosti“, které jsou způsobeny prudkým nárůstem nákladů na energie. Dodal, že s podobnými problémy se nyní potýkají i ostatní země. (ČTK)