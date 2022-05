MPSV řeší, jak se bude u příspěvku 5000 Kč posuzovat domácnost a její příjem

Ministerstvo práce nyní řeší, jak se budou posuzovat domácnosti a kontrolovat jejich příjmy pro získání plánovaného příspěvku 5000 korun na děti. Zabývá se tím, jaké databáze s potřebnými údaji by se měly propojit. Stanovit musí pak také postup testování příjmů u živnostníků.

V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle vládního záměru by domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého mohly do konce srpna získat 5000 korun na dítě do 18 let. Přesné podmínky stanoví ministerstvo v připravovaném zákoně.

„V zákoně budeme muset všechny podmínky doladit. Budeme muset doladit třeba i to, jakým způsobem to (příjem domácnosti) budeme řešit u živnostníků. Ono to není tak úplně jednoduché, jak to na první pohled vypadá,“ uvedl Jurečka.

Data o podobě domácností zjišťují statistici jednou za deset let při sčítání lidu a situaci vzorku domácností pak sledují v každoročním průzkumu. Výsledky cenzu i zkoumání jsou anonymní. Přesné údaje o složení domácností v Česku k dispozici nejsou. Řada rodičů není sezdána. Někteří rodiče žijí odděleně, některé rodiny naopak zůstávají pohromadě v domácnosti i po rozvodu partnerů, řadu domácností tvoří vedle rodičů a dětí i prarodiče. Jak by se měly domácnosti posuzovat, ministerstvo nyní řeší.

„Tyto technicistní věci v těchto dnech finalizujeme tak, abychom měli jasno, jakým způsobem budeme propojovat databáze a jakým způsobem to budeme schopni kontrolovat,“ řekl ministr práce. Podle něj velkou část údajů má Česká správa sociálního zabezpečení. Má přehled o odvodech zaměstnanců z jejich příjmu či o vyplacených důchodech. „Proti tomu jsme schopni postavit data ministerstva financí, kde vidíme, kdo nárokuje slevy na děti,“ dodal šéf resortu. Zmínil, že využít je možné i registr obyvatel či údaje o svěření dětí do péče.

Podle Jurečky by bylo pro úřady práce či sociální správu nejjednodušší, pokud by se příspěvek vyplácel plošně všem dětem do 18 let a zaslal se jejich rodičům na adresu z registru obyvatel. Podle údajů statistického úřadu je v Česku kolem 2,1 milionu dětí a mladých do 18 let. Výdaje by tak činily 10,5 miliardy korun. Ministr zmínil, že ve vládě je požadavek na určité zastropování. „Ten rozdíl, kdybychom to dali plošně a pokud to zastropujeme na milionu hrubého (příjem domácnosti), je zhruba přes jednu miliardu korun, která nebude distribuována,“ řekl Jurečka. Předpokládá, že hranice milionu hrubého je už definitivní. Minulou středu po jednání kabinetu původně oznámil, že se má jednat o příjem do milionu korun čistého za rok. O víkendu pak své vyjádření opravil. (ČTK)