Středeční Deník N

Podívejte se, co vás čeká v zítřejším tištěném vydání:

– Mynář chtěl s šéfem NCOZ řešit skartaci

– Fiala na prvním výjezdu do krajů hájil vládní politiku

– Vyšní Lhoty: „Ideální to není, ale jinde Romy z Ukrajiny nechtějí“

– FAMU rozbouřily uniklé e-maily některých pedagogů

– CSI Kyjev: vyšetřují válečné zločiny

– Epidemiologická one woman show: Někdy je to detektivka

– Přepište dějiny: Parašutisté, heydrichiáda… A pak ještě i jiné jaro roku 1942

– Meda Mládková: Energie, která nezmizí

– PPF banka omezila rublové platby