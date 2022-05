Praha žádá stát o pomoc s ubytováním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny

Pražský magistrát žádá od státní Správy uprchlických zařízení pomoc s ubytováváním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny. Město pro ně nemá dostatek vhodných ubytovacích kapacit.

Město zároveň rozšíří pracoviště takzvaného sekundárního ubytování pro uprchlíky, kteří se museli vystěhovat z dosavadního bydlení. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Asistenční centrum pro Prahu a střední Čechy ve Vysočanech odbavilo v pondělí 874 uprchlíků a od začátku války na Ukrajině to pak bylo asi 82 000 lidí.

Hlavní město má podle primátora jen nižší desítky lůžek, která může použít pro romské uprchlíky. Podle primátora se o ně musí primárně postarat Správa uprchlických zařízení. „Budeme žádat po státu, aby našel víc kapacit. Akorát dosavadní snahy státu zajistit pro tyto skupiny dostatečné kapacity selhaly. To je zásadní problém, který z pozice kraje nevyřešíme,“ řekl Hřib.

Kolik takových skupin přesně se v hlavním městě nachází, není zcela jasné. „Vycházíme z toho, co vidíme v asistenčním centru nebo na hlavním nádraží. Takže třeba informace z dnešních 05.00 byla 330 romských uprchlíků,“ řekl Prudil.

Město se připravuje také na rostoucí počet lidí hledajících nové, zmíněné sekundární ubytování. Týká se to uprchlíků, kteří o něj nepřišli z vlastní vůle. „Je nutné něco udělat, aby nezůstali na ulici. Bude nutné to celé posílit, protože by v příštích dnech mohlo dojít k nárůstu osob, které to potřebují,“ řekl Hřib. (ČTK)

