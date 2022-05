Východopolské město Přemyšl a jeho okolí se před více než dvěma měsíci staly symbolem útěku Ukrajinců před válkou. První z nich do pohraničního regionu přijeli hned po začátku bojů. Co se v oblasti za dva měsíce války, kdy zájem o místo klesl, změnilo? A co naopak zůstává stejné?