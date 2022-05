Babiš s Richterovou se hádají o plyn

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) se na jednání Sněmovny hádají kvůli dodávkám plynu do Česka. Babiš během pře Piráty označil za extrémní levici.

„Mně je moc líto, že jste se nestala ministryní práce a sociálních věcí. Piráti jsou extrémní levice, já jsem levicový populista, my bysme si skvěle rozuměli. Ale nemluvte o plynu,“ řekl Babiš.

„Obávám se, že vláda Andreje Babiše se na to vykašlala. Na naši nezávislost na ruském plynu. Rozumím tomu, že se vám nelíbí, jak to říkám, ale znáte to přísloví o potrefené huse,“ oponovala Richterová.