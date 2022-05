Nejvyšší soud v USA zruší právo žen na interrupci, zjistil server Politico

Deník Politico zveřejnil plánovaný návrh stanoviska Nejvyššího soudu USA, ve kterém se soud vyslovil pro kompletní zrušení práva na potrat. Stanovisko ukazuje, že soudci odhlasovali zrušení verdiktu Roe vs. Wade, které ženám v USA od roku 1973 zaručuje možnost interrupce.

Vyplývá to z návrhu většinového stanoviska soudce Samuela Alita, který v neveřejné podobě koluje mezi soudci.

Návrh stanoviska je plnohodnotným a neúprosným odmítnutím verdiktu z roku 1973, které zaručovalo federální ústavní ochranu práva na potrat, a následného rozhodnutí z roku 1992 v případě sporu organizace Planned Parenthood vs. Casey, které toto právo do značné míry zachovalo.

„Rozhodnutí Roe vs. Wade bylo od počátku velmi špatné,“ píše v odůvodnění Alito.

„Domníváme se, že rozsudky Roe i Casey musí být zrušeny,“ píše se v dokumentu označeném jako stanovisko soudu. „Je načase ctít ústavu a vrátit otázku potratů do rukou volených zástupců lidu.“

Rozhodnutí soudu není konečné, dokud není zveřejněno, což bude pravděpodobně v příštích dvou měsících.

Žádný návrh rozhodnutí nebyl v novodobé historii soudu zveřejněn v době, kdy byl případ ještě v řízení. Toto bezprecedentní odhalení ještě nejspíš zintenzivní debatu o už tak nejkontroverznějším případu tohoto volebního období.

Návrh stanoviska nabízí mimořádný pohled do úvah soudců v jednom z nejvýznamnějších případů, které soud projednával v posledních pěti desetiletích. Někteří pozorovatelé soudu předpovídali, že konzervativní většina bude osekávat práva na potrat, aniž by plošně zrušila 49 let starý precedent. Z návrhu vyplývá, že soud chce odmítnout právní ochranu Roe vs. Wade.

Podle zjištění deníku Politico čtyři soudci jmenovaní republikány – Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrettová – hlasovali s Alitem po vyslechnutí ústních argumentů v prosinci. Tato sestava zůstává od tohoto týdne nezměněna. Celkem má soud devět soudců a soudkyň.

Pokud se zjištění Politico potvrdí, bude to znamenat zásadní zlom v americké novodobé společenské kultuře. Už nyní několik států výrazně zpřísnilo podmínky pro provedení interrupcí, které ženy nesmějí podstoupit po šestém týdnu těhotenství. Lidé mohou udat všechny, kdo ženě k interrupci pomohou, například řidiče či provádějící kliniku. (Politico)