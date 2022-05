Romští uprchlíci si udělali stanoviště u nádraží v Brně, situaci hlídá policie

Skupina romských uprchlíků z Ukrajiny si vytvořila stanoviště před hlavním nádražím v Brně. Policie situaci monitoruje, řekl ČTK mluvčí policie Pavel Šváb. Podle něj mají uprchlíci status dočasné ochrany, ale odmítli nabídnuté ubytování.

Mluvčí kraje Alena Knotková uvedla, že v případě odmítnutí ubytování nemají uprchlíci na další nárok. Podle členky Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Alice Sigmund Herákové by měla vzniknout skupina na pomoc těmto lidem. Vyjádření města ČTK zjišťuje. Ukrajinci prchají ze země napadené Ruskem.

Podle Švába lidé ze skupiny prošli procesem na některém z asistenčních center pro ukrajinské uprchlíky. „Mají status dočasné ochrany. O situaci u nádraží víme a na místě pracujeme. Snažíme se spolupracovat i s neziskovými organizacemi a OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí), protože jsou tam i malé děti,“ uvedl Šváb.

Podle něj ale uprchlíci odmítli nabízené ubytování. „Kdo z uprchlíků nemá ubytování a přijde do asistenčního centra, zaevidujeme ho a hledáme ubytování pro všechny uprchlíky bez rozdílu. Když ho ale odmítne, musí odejít a na další ubytování nemá nárok,“ uvedla Knotková.

Obecně centrum nabízí ubytování v hotelech, penzionech nebo internátech, variantou je i správa uprchlických zařízení. „U romských skupin vzniká problém v situaci, když přijede rodina o 20 nebo 30 členech a nechce být rozdělená. Taková kapacita se nehledá jednoduše, proto nabízíme i správu uprchlických zařízení. Někteří to odmítli,“ řekla Knotková.

Podle Herákové by měla vzniknout pracovní skupina, která by těmto lidem pomohla. „Brno je velké město a těch lidí je tu hodně. Brnem prošlo už několik skupin a je z toho zlá krev,“ poukázala Heráková na to, že některým lidem se velké romské skupiny u nádraží nelíbí. Podle Herákové přišlo do ČR asi 1200 romských uprchlíků. „Přicházejí různé skupiny od nejvíce integrovaných až po ty z nejhorších sociálních podmínek. Je tam obtížnější integrace. Jsem proto v komunikaci s kolegou, který pracuje na sociálním odboru magistrátu, aby vznikla akční skupina,“ řekla Heráková. (ČTK)