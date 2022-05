Američané vrátí svou ambasádu do Kyjeva zřejmě do konce května

Velvyslanectví Spojených států se nejspíše vrátí do Kyjeva do konce května, pokud to dovolí podmínky na místě, oznámil dnes úřad podle agentury Reuters.

Spojené státy stáhly svoje diplomatické pracovníky před začátkem ruské invaze nejprve do Lvova na západě země a následně je přesunuly na východ Polska. Minulý týden pak uvedly, že částečně obnovují činnost zastupitelství ve Lvově.

Řada zahraničních zemí včetně České republiky otevřela znovu svoje ambasády v Kyjevě poté, co se od ukrajinské metropole před několika týdny stáhla ruská vojska.

„Nasloucháme bezpečnostním expertům a až nám řeknou, že se máme vrátit, tak se vrátíme,“ řekla dnes americká chargé d’affaires na Ukrajině Kristina Kvienová. „Pevně doufáme, že nám podmínky dovolí vrátit se do Kyjeva do konce toho měsíce,“ dodala. (ČTK)