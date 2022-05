Herec Murray poprvé o zastaveném natáčení: „Je to velká lekce“

Americký herec Bill Murray připustil, že chyboval, když považoval komentář na adresu kolegyně za vtipný. Kvůli jeho chování vůči kolegyni vedení proudukce zastavilo natáčení filmu Being Mortal. „Je to pro mě velká lekce,“ řekl herec.

„Co jsem jako malý kluk vždycky považoval za vtipné, už dnes nemusí být nutně stejně vtipné teď. Věci se mění a doba se mění, takže je pro mě důležité, abych si to uvědomil,“ řekl Murray v rozhovoru pro stanici CNBC.

„Nejdůležitější je, aby to bylo v souladu s tím druhým. A tohle nebylo s tou osobou v souladu, bylo to jen v souladu se mnou, a to nestačí.“

Herec řekl, že se snaží s kolegyní dohodnout a obnovit natáčení.

„Udělal jsem něco, co jsem považoval za vtipné, a nebylo to tak bráno,“ řekl Murray. „Filmové studio se chtělo zachovat správně, všechno prověřit a vyšetřit, a tak produkci zastavili. Ale my dva spolu mluvíme a snažíme se navzájem usmířit.“

Bylo to poprvé, co se slavný herec k nevhodnému chování vůči kolegyni vyjádřil. (CNBC)