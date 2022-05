Evropská komise navrhne embargo na ruskou ropu

Evropská komise podle zdrojů webu Politico navrhne embargo na dovoz ruské ropy do EU. Ukončení odběru by mělo být postupné, zcela bez ruské ropy by měla být Unie do konce tohoto roku.

Podle diplomatických zdrojů zpravodajského webu získají Slovensko a Maďarsko jisté přechodné výjimky z embarga. Obě země jsou totiž na ruské ropě silně závislé. Maďaři navíc dlouhodobě avizují, že zastavení odběru ruské ropy a plynu v rámci EU nepodpoří.

Podle kuloárních informací ropné embargo dlouho odmítalo také Německo, to ale podle agentury DPA otočilo a zákaz odběru ruské ropy nyní podporuje. Agentura AFP přinesla zprávu, podle níž budou bruselští velvyslanci členských států věc probírat tuto středu. Embargo musí ještě definitivně schválit všichni lídři unijních zemí.

O očekávaných sankcích týkajících se ropy jsme v Deníku N psali zde. (Politico)