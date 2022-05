Americká firma Moderna požádala evropské úřady o schválení své vakcíny proti covidu-19 i pro děti ve věku od šesti měsíců do šesti let. Společnost, která tento týden podobný krok učinila i v USA, to oznámila v prohlášení.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) už v únoru vydala doporučení schválit vakcíny společnosti Moderna pro použití u dětí ve věku od šesti do 11 let. Dávka vakcíny pro tuto věkovou skupinu je 50 mikrogramů místo 100 mikrogramů používaných u osob starších 12 let.

Pro děti od šesti měsíců do šesti let věku má být aplikována dávka 25 mikrogramů.

V zemích Evropské unie se používají i vakcíny dalších společností, například Pfizer-BioNTech, AstraZeneca nebo Johnson & Johnson. (ČTK)