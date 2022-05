Vládní představitelé připomněli vstup do EU, jejíž součástí se Česko stalo před 18 lety. Premiér Petr Fiala připomněl priority českého předsednictví Radě EU. Vicepremiér Vít Rakušan řekl, že jsme pevnou součástí EU a byl by rád, kdyby to tak vnímala i česká společnost.