Americký soudce zablokoval ukončení zákona zrychlující vyhošťování migrantů

Federální soud v Louisianě dočasně zakázal americké vládě, aby okamžitě ukončila mimořádné pandemické omezení na hranicích známé jako Hlava 42. To americkým úřadům umožňovalo rychle vyhostit migranty.

Omezení na hranicích mělo skončit 23. května. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) však začalo program ukončovat tím, že více migrantů zařadilo do procesu známého jako zrychlené vyhoštění. Ten umožňuje americkým pohraničním úředníkům vyhostit některé migranty bez soudního jednání.

21 států vedených republikány v čele s Arizonou, Louisianou a Missouri podalo proti předčasnému ukončení žalobu. Požádaly soudce Roberta Summerhayse, jmenovaného bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, aby vydal dočasný soudní příkaz „proti jakékoli realizaci“ ukončení Hlavy 42 před vypršením termínu.

Hlava 42, kterou v březnu 2020 zavedla Trumpova administrativa, americkým úřadům podél mexické hranice vyhostit více než 1,8 milionu migrantů do Mexika nebo jejich domovských zemí, aniž by jim umožnila požádat o azyl. To je přitom obecně vyžadováno americkými zákony. (ABC News)