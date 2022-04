Berlín nemá informace, že by se Rusko chystalo přerušit dodávky plynu do Německa, prohlásil ministr financí Christian Lindner. Německá vláda opakovaně upozorňovala, že hospodářství Německa je na ruském plynu závislé a rychlé odstřižení by vedlo k ekonomickým problémům. (BBC)