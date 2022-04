Ukrajina chce naléhavé zasedání WHO kvůli zdravotním dopadům ruské invaze

Ukrajina a desítky dalších zemí vyzvaly šéfa evropské sekce Světové zdravotnické organizace (WHO), aby svolal naléhavé zasedání věnované zdravotním dopadům ruské invaze na Ukrajinu. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Dopis, který tento týden odeslalo ukrajinské diplomatické zastoupení v Ženevě, kde sídlí i WHO, podepsalo 38 dalších zemí z Evropy, včetně Německa, Británie a Francie. Státy v něm po regionálním šéfovi WHO Hansi Klugem požadují, aby svolal naléhavé zasedání, a to nejpozději 9. května. Navrhují také, aby se k problematice vyjádřil i šéf celé WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na květnovém zasedání delegací členských zemí.

Světová zdravotnické organizace zatím podle Reuters nereagovala na žádost o vyjádření. Ukrajina je stejně jako Rusko jedním z 53 členů evropské sekce WHO. (ČTK)