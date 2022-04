Netradiční výstava vypráví osudy uprchlíků jejich hlasy

Na pražském Alšově nábřeží před Rudolfinem lze vidět netradiční „kamionovou“ putovní výstavu Vysídlená paměť. Dvanáct lidí textově i v nahrávkách vypráví, jak jako děti uprchli po druhé světové válce z vlastní země bez vidiny návratu a co prožívali.

Ryszard Gaik spolu s dalšími Poláky za druhé světové války násilně vystěhovanými do Kazachstánu. Snímek pochází z této středoasijské země. Foto: Paměť národa

Výstavu připravila společnost Post Bellum s mezinárodními partnery, ke zhlédnutí bude do 12. května.

Retrospektiva dvanácti pamětníků z pěti zemí je aktuální i s ohledem na válku na Ukrajině, kvůli níž přišlo do České republiky 300 tisíc uprchlíků (Ukrajinu kvůli ruské agresi opustily víc než čtyři miliony lidí).

Výstava je putovní, jejím nosičem je symbolicky upravený přívěs kamionu. „Pamětníci hovoří o útrapách, kterým čelili při odchodu, i o tom, jak byli přijati v nových domovech. Vypráví ale také o trvalém vztahu k místu, odkud pochází,“ řekl kurátor výstavy Jan Blažek.

Rodina Itala Andora Brakuse například pozbyla práv a majetku, když po válce Rijeka připadla Jugoslávii. „Když žijete v uprchlickém táboře, kde lidi oddělují od sebe jen deky, nežijete jen svůj vlastní život, žijete i životy ostatních. Slyšíte tlumené vzdechy milenců. Pláč těch, co opustili domov a neví si rady. Cítíte bolest, protože lidé tam jsou nemocní,“ řekl Paměti národa jeden z mužů, jehož vyprávění výstava přináší.

Další příběh mapuje osudy syna oběti katyňského masakru, vystěhovaného nejprve na východ do Kazachstánu a pak na západ do polské Vratislavi. Jeho matka se nikdy znovu nevdala, na svého muže čekala až do 90. let, kdy se dozvěděla, že ho Sověti zavraždili.

Jiné vyprávění zase přináší žena, jejíž rodiče pomáhali v Maďarsku ukrývat židovské uprchlíky, po válce ale byli vystěhovaní do Maďarska. Tehdy jí bylo dvanáct let. Dnes žije na maďarské straně společné hranice, dvacet kilometrů od rodné obce. (Paměť národa)