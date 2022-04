Dánsko od poloviny května zastaví očkování proti covidu, situace je příznivá

Dánsko jako první země oznámilo, že od poloviny května zastaví plošné očkování proti covidu-19. Ve čtvrtek o tom na svých internetových stránkách informoval magazín Fortune. Podle dánských zdravotních úřadů je epidemická situace v zemi pod kontrolou.

„Přišlo jaro, proočkovanost dánské populace je vysoká a epidemie ustoupila,“ uvedl Dánský zdravotní úřad. Podle oficiálních údajů v Dánsku má za sebou 89 procent lidí starších 12 let dvě dávky očkování, 76 procent dospělých dostalo i posilovací dávku. Skoro polovina dětí ve věku od pěti do 11 let má jednu dávku očkování, třetina už dvě.

Zdravotní úřad v prohlášení pro magazín Fortune epidemickou v zemi označil za příznivou. „Můžeme proto na jaro a léto uzavřít program plošného očkování, což znamená, že už nerozesíláme další pozvánky k očkování,“ uvedl úřad. Lidem z ohrožených skupin nicméně vakcinaci nadále doporučuje a ti nejrizikovější pacienti mají nárok na čtvrtou dávku očkovací látky.

Úřad nevylučuje, že pokud to bude potřeba, plošné očkování obnoví před příchodem podzimu, kdy se očekává nárůst respiračních onemocnění.

Začátkem února Dánsko jako první země Evropské unie zrušilo prakticky všechna protikoronavirová opatření. Stalo se to v situaci, kdy v země přibývaly desítky tisíc lidí nakažených variantou omikron denně, úřady ale došly k závěru, že tato varianta na rozdíl od těch předchozích neznamená takovou zátěž pro zdravotní systém.

Podle čtvrtečních údajů Dánského zdravotního ústavu za posledních 24 hodin přibylo v zemi s 5,9 milionu obyvatel 1088 nových případů koronaviru, 88 lidí se nakazilo opakovaně. V nemocnicích se s covidem-19 léčí 685 lidí, deset z nich na jednotkách intenzivní péče. (ČTK)