Nastupující šéf ÚSTR: Je důležité najít pro ústav nové sídlo

Nová koncepce Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) by měla být hotová do konce letošního roku. Řekl to nastupující ředitel ústavu Ladislav Kudrna. Podle něj má vzniknout výzkumný a ekonomický úsek.

Výzkum by se měl také rozčlenit do zhruba 12 zastřešujících projektů, místo současných několika desítek menších. Podle Kudrny, který bude ÚSTR řídit od 1. května, je také důležité najít pro instituci nové sídlo.

„Co se týče nové koncepce, tak bych chtěl, aby to bylo hotovo nejpozději do nového roku,“ řekl Kudrna. Ke skladbě vedení dodal, že prvním náměstkem bude právní historik Kamil Nedvědický, ekonomickou náměstkyní pak Jaroslava Rákosníková. V ústavu dříve řídila odbor provozu a digitalizace, v roce 2018 ji ale ředitel Zdeněk Hazdra odvolal. „Ředitel klíčového odboru pro výzkum a vzdělávání bude historik Prokop Tomek,“ dodal Kudrna. Tomek dosud pracoval ve Vojenském historickém ústavu Praha. Mimo jiné se zabývá druhým a třetím odbojem.

Ke koncepčním změnám ve výzkumu Kudrna řekl, že část stávajících drobnějších projektů, kterých je teď v ústavu přes 40, se včlení do asi 12 tematických sekcí. „Nad každým projektem se sejdu s prvním náměstkem, s ředitelem odboru, vedoucím oddělení a konkrétním badatelem a projednáme, zda jeho projekt má smysl podle zákona o ÚSTR, do jakého projektu by se chtěl zapojit a podobně,“ řekl Kudrna. Podotkl, že je důležité, aby zaměstnanci ve své práci viděli smysl. Projekty, které jsou krátce před dokončením, nechá nové vedení doběhnout.

K prioritám pro další léta pak podle Kudrny patří i to, aby ústav dostal lepší sídlo, nyní je instituce roztroušena v různých budovách po Praze. Podotkl, že to komplikuje práci zaměstnanců i kontakt s veřejností. S opravou budovy ÚSTR na Žižkově, z níž po nepodařené rekonstrukci zbylo jen torzo, Kudrna nepočítá. „Nepředpokládám, že by nám v současné situaci, kdy máme šílenou inflaci a válku na Ukrajině, dal stát zhruba 1,1 miliardy na dostavbu,“ konstatoval historik. Okolnosti opravy budovy v Siwiecově ulici od loňska kvůli podezření na špatné hospodaření prověřuje ministerstvo financí a v současnosti opět i policie. Opravou se už zabývala v minulosti, trestní oznámení však loni v srpnu odložila. Kudrna k tomu uvedl, že nechá provést důkladný audit.

Podle Kudrny by také bylo třeba, aby ústav v budoucnu navázal širší spolupráci s vysokými školami, muzei i archivy v regionech a více vystupoval ve veřejné debatě.

Blížící se Kudrnův nástup do vedení ÚSTR v posledních dnech provázelo obvinění z plagiátorství. Obvinění se interně řešilo v ústavu loni, na veřejnost se kauza dostala v úterý. Podle zástupců vědecké rady končícího ředitele Hazdry se Kudrna dopustil plagiátorství v úvodní kapitole své knihy Bojovali a umírali v Indočíně. Kudrna, za něhož se postavila Rada ÚSTR, obvinění z plagiátorství odmítá. Vedení ústavu loni uzavřelo šetření tím, že o plagiátorství nešlo. Vědecká rada tuto středu oznámila, že na protest proti jmenování Kudrny ke konci dubna rezignuje. Podle Kudrny je obměna vědecké rady s nástupem nového ředitele běžná. ČTK řekl, že návrhy na členy vědecké rady chce Radě ÚSTR sdělit příští týden, jejich jména zatím uvést nechce. (ČTK)