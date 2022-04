Loni dokončený ekodukt nad D1 u Humplce si podle fotopastí zvěř našla

Zelený most nad dálnicí D1 u Humpolce, takzvaný ekodukt, který byl dokončen loni na podzim, si podle fotopastí zvěř našla. K překonání oplocené dálnice tento ekodukt využívají srnky, divoká prasata, lišky, zajíci nebo kuny.

ČTK to řekl ředitel správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. Menší počty zvířat zatím předpokládá u druhého ekoduktu na Vysočině, který je mezi Velkým Beranovem a Měřínem, protože tam byl kvůli kůrovcové kalamitě po obou stranách dálnice vykácen les.

Závěrečné úpravy ekoduktu mezi Velkým Beranovem a Měřínem skončily v tomto roce. Tak velký pohyb zvěře jako u Humpolce, kde u ekoduktu les zůstal, v této lokalitě Hlaváč nečeká, i když je to podle něj zatím těžké hodnotit. „Je tam holá planina na obě strany,“ uvedl. I tento most podle jeho předpokladu začne časem dobře fungovat, vykácené pozemky se zase zalesňují. Ekodukty by měly sloužit desítky let.

Zelený most u Humpolce zvěř našla hned první týden poté, co odjely stavební stroje. „A je to tak do dneška. Pohyb běžných druhů tam je intenzivní,“ řekl Hlaváč. Fotopast zatím nezaznamenala vzácnější druhy zvířat, jako je rys, vlk nebo los. „Ale to jsme pochopitelně nečekali, protože to je záležitost spíše výjimečná,“ uvedl. I pro tato zvířata je podle něj ale důležité, aby měla možnost dálnici občas překonat.

Ukázalo se, že přes ekodukt u Humpolce občas projdou i lidé. Na podzim tam rušili také motorkáři, ale přes zimu a na jaře se podle Hlaváče neobjevili. Upozornil také na to, že se pěší dostanou na druhou stranu dálnice průchodem, který je na lesní cestě asi 300 metrů od mostu pro zvěř. „Je potřeba, aby využívali ten oficiální podchod pod dálnicí,“ uvedl. Zvěř se podle něj do úzkého průchodu pod D1 jít bojí, někdy tam proběhnou jen menší zvířata.

Mezi Prahou a Brnem stavbaři při opravách dálnice loni postavili čtyři ekodukty, dva na Vysočině a dva v jihomoravském úseku. „Všechny čtyři ekodukty jsou v provozu, zvěř už je může využívat,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Podle ochránců přírody by se jinak zvěř přes dálnici nedostala, protože součástí modernizace D1 bylo i její oplocení.