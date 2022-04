Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil ostřelování Kyjeva za ohavný čin barbarství. „Rusko tím demonstruje svůj postoj k Ukrajině, Evropě i světu,“ napsal.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.

