Pedagog filozofické fakulty chtěl po studentce 40 tisíc z jejího stipendia. „Ano, já jsem jí přesně řekl, na co to je potřeba, půjčil jsem si to od ní, protože ona je velmi bohatá. Ty peníze jsem jí vrátil, jakmile ona řekla,“ vysvětluje učitel.