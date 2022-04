V Izraeli přistálo 21 přeživších holokaustu, kteří znovu prchají před válkou

V Izraeli ve středu přistálo 21 přeživších holokaustu, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. Informuje o tom dnes zpravodajský web Times of Israel. Izrael si dnes připomíná oběti nacistické genocidy.

„Nikdy by mě nenapadlo, že se to bude opakovat – že ve svém věku budu muset znovu prchat před válkou a budu kolem sebe slyšet zvuky vybuchujících bomb. Už jednou jsem porazila Hitlera, přežila jsem holokaust. Mám dceru, dvě vnoučata a tři pravnoučata. Teď jsem opět uprchlicí, která se snaží zachránit si život,“ řekla 88letá Ninel Žylynská v letadle před odletem do Izraele.

„Byla jsem uprchlicí v roce 1941, teď jsem se stala uprchlicí znovu,“ dodala žena, která přiletěla s dalšími osmi přeživšími holokaustu. Ti přicestovali speciálním záchranným letem z Moldavska, jelikož ze zdravotních důvodů nemohli letět běžnou linkou. Na palubě bylo dalších 12 uprchlíků, kteří nebyli přeživšími holokaustu, ale rovněž měli zdravotní potíže, uvedla izraelská záchranná služba ZAKA.

Nejstarší cestující byla 99letá Taťjana Rjabajová, která přiletěla se svou 73letou dcerou. „Do poslední chvíle jsem nevěřila, že budu muset utéct. Nevěřila jsem, že ve svém věku budu muset cestovat záchranným autobusem déle než den, když kolem mě vybuchují bomby, a že se budu muset bát o život své dcery,“ řekla. Poznamenala, že podobně musela prchat za holokaustu, kdy přišla o část rodiny. „Tehdy jsme také cestovali do daleké části Ruska, cesta byla také nebezpečná, ale chtěli jsme si zachránit život,“ uvedla.

Dalších 12 přeživších holokaustu dorazilo do Izraele pravidelnými lety dříve ve středu, uvedlo Mezinárodní společenství křesťanů a židů (IFCJ), které zorganizovalo jejich cestu a většinu dalších letů přepravujících ukrajinské uprchlíky do Izraele.

Zdaleka přitom nejde o jediné přeživší holokaustu, kteří od začátku ruské invaze na Ukrajinu našli nový domov v Izraeli. Mezi více než 15 000 lidí z Ukrajiny, Ruska a Běloruska, kteří v posledních dvou měsících emigrovali do Izraele, je podle odhadů asi 500 přeživších holokaustu, píšou Times of Israel s odkazem na statistiku ministerstva pro imigraci a absorpci.

„Většina těchto lidí neplánovala opustit Ukrajinu, jejich domovy jsou ale v plamenech a Izrael se stane jejich dalším domovem,“ uvedl Benny Haddad z IFCJ.

Žilinská popsala utrpení, které na Ukrajině prožila. „Charkov jsem opustila před dvěma týdny. Celé město bylo zničeno. Všichni v mém domě se schovali ve stanici metra, ale já jsem tam kvůli svému zdravotnímu stavu nemohla. Zůstala jsem v bytě sama deset dní. Cítila jsem se jako na samotce. Vypnuli nám proud, už jsem neměla skoro nic k jídlu. Nemohli se ke mně dostat dobrovolníci ani rodina,“ řekla.

Další přeživší holokaustu a rovněž rodák z Charkova Valerij Kanijevskyj spolu s manželkou k odjezdu do Izraele povzbuzoval svého syna. Sami ho přitom plánovali jen navštěvovat. „Naše plány změnila válka. Vyhodili naše město do povětří. Je to hrozný pocit. Střelba a výbuchy prostě nikdy neustaly a pocit hrozného strachu nás provázel neustále,“ řekl 83letý muž. „Když začala druhá světová válka, byl jsem malý. Dodnes si ale náš útěk dokonale pamatuji. Pamatuji si bombardování i ten strach. Je to přesně ten stejný pocit, jaký máme nyní,“ dodal.