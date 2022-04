Šéf Senátu Vystrčil na pohřbu Madeleine Albrightové: Nikdy nezapomněla na své kořeny

Madeleine Albrightová nikdy nezapomněla na své kořeny, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) při posledním rozloučení s bývalou americkou diplomatkou. Pohřbu v Národní katedrále ve Washingtonu se účastnilo na 1400 lidí.

„Budu si ji pamatovat jako pevnou ženu, která to v dětství neměla vůbec lehké, ale přesto nikdy nezapomněla na to, kde má své kořeny, a v rámci své politické kariéry myslela nejen na dobrý výkon své pozice, ale myslela i na Českou republiku a významně pomohla našemu vstupu do NATO, což je věc v dnešní době zvláště důležitá,“ prohlásil Vystrčil.

„Nikdo v moderních českých dějinách neudělal pro Českou republiku, její bezpečnost a postavení ve světě tolik jako Madeleine Albrightová,“ zdůraznil 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer zase popsal, že ho zaujal styl Madeleine Albrightové v Radě bezpečnosti OSN. Její profesionalitu i srdečné vztahy k Evropě pak podle svých slov nepřestal obdivovat ani poté, co se stala ministryní zahraničí.

„Poslouchat její jadrnou češtinu byla jedna radost! Byla to dáma s espritem. Měla pronikavý vhled do světové politiky. A proto v dnešním světě, na který brutalita ruské vojenské agrese vrhla hluboké stíny, musíme ocenit i její odhodlání ve prospěch svobody a demokracie. Vysoce hodnotím její osobní přínos na rozšíření NATO a vstupu naší země do aliance, v níž jsme připraveni společně bránit svobodu,“ dodal Fischer.

Posledního rozloučení s první americkou ministryní zahraničí se účastnil také ministr Jan Lipavský (Piráti).