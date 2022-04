Ve Washingtonu začala pieta za zesnulou bývalou americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou. Na obřadu promluví prezident Spojených států Joe Biden či bývalá hlava USA Bill Clinton. Česko zastupuje ministr zahraničí Jan Lipavský či šéf Senátu Miloš Vystrčil.

LIVE NOW: A funeral service for former Secretary of State Madeleine Korbel Albright will be held at the Washington National Cathedral https://t.co/7kH0714DMa

— NowThis (@nowthisnews) April 27, 2022