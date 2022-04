Řekové pomohou Bulharům s dodávkami plynu

Řecko pomůže Bulharsku s dodávkami plynu poté, co Gazprom přerušil dodávky z Ruska. Bulharsko by se například mohlo rychleji napojit na plynovod TAP, zatímco Řecko chce zvýšit kapacitu svých zásobníků.

Transjadranský plynovod TAP přepravuje od začátku loňského roku plyn z Ázerbájdžánu přes Turecko do Řecka a odtud do Itálie. V současné době se buduje odbočka do Bulharska a Rumunska, která by mohla být dokončena už v červnu.

Řecko by rovněž mohlo zvýšit kapacitu LNG terminálu u Athén prostřednictvím plovoucích skladovacích nádrží. V případě potřeby by se plyn přepravoval řeckou sítí do města Komotini a odtud do Bulharska. (Denník E, DPA, TASR)