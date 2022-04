Bývalý právník Ivo Rittiga, David Michal, odsouzený na šest let do vězení za zkrácení daně ‚ nastoupil včera do výkonu trestu. Současně zaplatil peněžitý trest 3,65 milionu korun. Informaci Deníku N potvrdil mluvčí Městského soudu Adam Wenig.