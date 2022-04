Singapur popravil mentálně postiženého muže, který byl odsouzen za pašování drog

Singapur popravil mentálně postiženého Malajsijce Nagaenthrana Dharmalingama, který byl odsouzen za pašování drog. S odkazem na jeho rodinu a lidskoprávní aktivisty o tom informuje agentura AP.

Čtyřiatřicetiletý Dharmalingam strávil v cele smrti více než deset let poté, co byl odsouzen za propašování 43 gramů heroinu do Singapuru. Vláda tohoto městského státu uvedla, že tresty za drogové zločiny jsou jasně uvedeny již na hranici. Matka odsouzeného se snažila popravu do poslední chvíle zvrátit. Soud její žádost však zamítl.

Dharmalingam měl IQ 69 a byl mentálně postižený, uvedli jeho právníci a stoupenci s tím, že mezinárodní právo zakazuje popravovat duševně nemocné.

„Jméno Nagaenthrana Dharmalingama vejde do dějin jako oběť tragického justičního omylu,“ uvedla ředitelka organizace Reprieve Maya Foaová. „Pověsit mentálně postiženého, duševně nemocného muže, protože byl přinucen nést méně než tři polévkové lžíce diamorfinu, je neospravedlnitelné a zjevným porušením mezinárodních zákonů, ke kterým se Singapur zavázal,“ dodala.

Během soudního procesu muž nejprve uvedl, že byl k převozu drog přinucen, ale později řekl, že čin spáchal, protože potřeboval peníze, píše zpravodajský web BBC. Soud muže nakonec shledal příčetným. (ČTK)