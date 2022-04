Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání?

– Obviněný Rus Babakov pekl s Paroubkem

– Jurečkovi radí odpůrci práv pro LGBTQ

– Nejbohatší člověk na světě si koupil Twitter. Víme, co je vlastně zač?

– Co se stane s Twitterem

– Proč Rusové ušetřili Slavutyč a jak se žije vedle Černobylu

– Komentář: Nezájem, jiná témata, spory… Klima hnutí v těžkých časech

– Přepište dějiny: Co sousedé Ruska vědí už mnoho let

– Budou ceny Anděl jiné než dřív?