MŠMT zatím nemá pro VŠ návod pro poskytování studia Rusům a Bělorusům

Ministerstvo školství zatím pro vysoké školy nemá návod k poskytování vzdělávání pro uchazeče o studium z Ruska a Běloruska. Jeho přípravu však chystá.

Uvedla to tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. K poskytnutí metodiky, která by vyjasnila možnosti prodlužování víz pro Rusy a Bělorusy v ČR i to, které vysokoškolské obory nebudou smět studovat, vyzvala ministerstvo na začátku dubna Česká konference rektorů. Zástupci vysokých škol tehdy uvedli, že ze strategických bezpečnostních důvodů státu by se pro Rusy a Bělorusy mohly uzavřít například obory IT.

„Dnes se uskutečnilo on-line setkání k omezujícím opatřením vůči Ruské federaci a Bělorusku přijatým po 24. únoru 2022 a k souvisejícím tématům, spoluorganizované ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, vnitra a Finančním analytickým úřadem,“ uvedla Lednová. Jednání se podle ní zúčastnilo 160 zástupců akademické a vědecké sféry.

„Během setkání byly poskytnuty informace z oblasti rizikových teritorií, vlivu cizích mocí, mezinárodních sankcí, mezinárodních kontrolních režimů, nehmotného přenosu technologií, vízové problematiky,“ řekla. „Následovat by měla příprava metodiky,“ dodala. (ČTK)