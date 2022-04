V Česku přistál vojenský speciál s ostatky generála Moravce

Na letišti u Čáslavi přistál vojenský speciál s ostatky brigádního generála Františka Moravce. Přivezl je ze Spojených států. Urna s popelem bývalého velitele československé rozvědky a iniciátora atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha bude po slavnostní pietě uložena v kolumbáriu na místním hřbitově.

Vojenský speciál od českých hranic doprovodily dva stíhací letouny Gripen.

Letadlo s ostatky z vojenského letiště ve Washingtonu odstartovalo hodinu po půlnoci středoevropského letního času. Na jeho palubě byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a členové delegace včetně ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna nebo ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka. Právě on urnu do vojenského speciálu ve Washingtonu naložil poté, co mu ji předali příslušníci americké čestné jednotky. (ČTK)