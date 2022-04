Policisté z Karviné obvinili šest lidí z výroby a prodeje pervitinu

Policisté z toxi týmu v Karviné obvinili pět mužů ve věku od 35 do 40 let a jednu ženu, kteří podle nich déle než čtyři roky vyráběli a prodávali pervitin. Všichni obvinění jsou ve vazbě a hrozí jim až deset let vězení.

Policie tak citelně zasáhla místní drogovou scénu, sdělila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Na zatčení všech podezřelých se v minulých dnech podílela i zásahová jednotka. Poté policisté u všech zatčených provedli domovní prohlídky bytových i nebytových prostor. „Při domovních prohlídkách byly nalezeny předměty, chemikálie, laboratorní sklo a jiné nástroje, jež jsou užívány k výrobě metamfetaminu. V jednom z objektů byla nalezena takzvaná varna. Nadto u jednoho ze zadržených byly zajištěny různé druhy zbraní, které byly odeslány k expertizám,“ uvedla Viačková.

Policisté obviněným kladou za vinu, že drogy vyráběli a prodávali nejméně od počátku roku 2018. Šlo podle nich o organizovanou a koordinovanou skupinu. „Členové skupiny měli svou dílčí úlohu na postupech opakované a pravidelné nelegální výroby a šíření pervitinu. Každý z nich se podstatnou měrou a svým vlastním přičiněním podílel na samotné výrobě drogy, nebo při její distribuci, či likvidaci věcí a odpadu z varu drogy řízenými výbuchy. Exploze byly iniciované látkou, která podle expertů mohla mít charakter výbušniny,“ uvedla mluvčí. (ČTK)